وزير الزراعة يلتقي نظيره اللبناني لتعزيز التعاون المشترك بين…

دبي - احمد فتحي في السبت 8 يوليو 2023 11:11 مساءً - استقبل السيد القصير ، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم السبت، عباس الحاج حسن وزير الزراعة اللبناني، لبحص سبل وآليات دفع التعاون المشترك بين مصر ولبنان في المجالات الزراعية المختلفة، ومنها تدعيم التكامل الزراعي بين البلدين والتعاون في مجال زيادة الصادرات الزراعية وإزالة أي معوقات أمام تسهيل حركة التبادل الزراعى بين البلدين الشقيقين.

وبحث الوزيران كذلك آلية تقديم الدعم والخبرة المصرية في مجال الاستزراع السمكى للأشقاء في لبنان، فضلًا عن تحسين السلالات في مجال الإنتاج الحيواني والذكاء الاصطناعي، ومكافحة العفن البني في محصول البطاطس .

ومن ناحيته أعرب وزير الزراعة اللبناني عن سعادته بزيارة القاهرة ولقاء نظيره المصري، مشيدًا بالتعاون المثمر والمستمر والبناء مع وزارة الزراعة المصرية كما توجه بالشكر نيابة عن حكومة بلاده إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وإلى مصطفى مدبولي رئيس الوزراء على تقديم كافة أوجه الدعم للأشقاء في لبنان .

حضر اللقاء كلًا من ابراهيم الدخيري المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية وبعض قيادات وزارة الزراعة في مصر ولبنان.