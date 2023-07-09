نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير التجارة والصناعة يستعرض برنامج الشراكة بين مصر… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 9 يوليو 2023 09:12 صباحاً - عقد المهندس أحمد سمير ، وزير التجارة والصناعة ، لقاءً واسعًا مع فاتوه حيضرة، نائبة المدير العام لمنظمة اليونيدو والمدير الإداري للشراكات العالمية والعلاقات الخارجية بمنظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية “اليونيدو” والوفد المرافق لها.

واستعرض اللقاء برنامج الشراكة بين مصر واليونيدو ومشروعات التعاون الحالية والمستقبلية بين الوزارة والمنظمة، بحضورعمرو هزاع مستشار الوزير للمشروعات التنموية ، وحنان حنزاز مدير مكتب التنسيق العربي بالمنظمة، وأحمد رزق نائب ممثل المنظمة بمصر.

وقال الوزير أن اللقاء تناول أخر تطورات الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية حيث تعد منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية شريك رئيسي في اعداد الاستراتيجية، لافتًا إلى حرص الوزارة على الاستفادة من خبرات عدد من المؤسسات الدولية في اعداد الاستراتيجية تشمل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “اليونيدو” والوكالة الالمانية للتنمية GIZ والبنك الدولي وذلك فيما يتعلق بالدعم الفني والاستشاري.

وأضاف سمير أنه تم الانتهاء من المرحلة الاولى للاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية وجاري العمل في المرحلة الثانية حيث تعد الاستراتيجية نموذج متميز للتعاون والشراكة بين الوزارة والمنظمات الدولية ومجتمع الاعمال.

أحمد سمير: نسعى للاستفادة من خبرات المنظمات الدولية في إعداد استراتيجية التنمية الصناعية وتحقيق التكامل الصناعي الإقليمي

وأشاد وزير التجارة والصناعة بالجهود الكبيرة لمنظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية في دعم الصناعة الوطنية، لافتًا إلى حرص الدولة على تعزيز العمل المشترك مع الدول العربية الشقيقة فيما يتعلق بتحقيق التكامل الصناعي العربي وبما يسهم في توفير احتياجات الدول العربية وتكامل سلاسل القيمة وتعزيز الاستفادة من المقومات والموارد الطبيعية بالدول العربية

ومن جانبها قالت فاتوه حيضرة، نائب المدير العام لمنظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية ” اليونيدو”، إن المنظمة تدعم اولويات الحكومة المصرية فيما يتعلق بـتحقيق التنمية الصناعية ويصب في مصلحة الاقتصاد المصري.

ولفتت حيضرة إلى حرص المنظمة على تعزيز التعاون العربي لاسيما في مجالات السياسات الصناعية والاستفادة من الخبرات الصناعية المصرية في تحقيق التكامل الإقليمي.

ونوهت إلى أن المنظمة تقدر نجاح مصر في تنظيم مؤتمر الامم المتحدة للتغيرات المناخية Cop 27 كما تدعم الحكومة المصرية في مشاركتها بالمؤتمر القادم Cop 28 والذي تستضيفه دولة الامارات العربية المتحدة.

ووجهت الدعوة للمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة للمشاركة في المؤتمر العام لليونيدو والذي سيعقد بالقاهرة نهاية شهر نوفمبر المقبل، لافتة إلى ان المدير العام لمنظمة اليونيدو سيقوم بزيارة رسمية لمصر خلال الفترة المقبلة للاطلاع على اخر تطورات التعاون المشترك بين المنظمة والحكومة المصرية.