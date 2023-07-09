وزير قطاع الأعمال يشهد التشغيل التجريبي لمصنع غزل 4 بالمحلة

دبي - احمد فتحي في الأحد 9 يوليو 2023 12:12 مساءً - دوت الخليج – أجرى الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، اليوم السبت، جولة تفقدية داخل شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى شهد خلالها التشغيل التجريبي لمراحل الإنتاج المختلفة وصولا للمنتج النهائي بمصنع “غزل 4″، المنتظر افتتاحه خلال أسابيع.

وشهد عصمت تشغيل الماكينات ونقل القطن الخام والغزول المنتجة إلى مصانع النسيج وشحنها إلى موانئ التصدير، وتفقد مركز التدريب والمعامل ومناطق الخدمات والمرافق.

وأشار إلى ضرورة توفير قطع الغيار اللازمة وتدريب العاملين على برامج الصيانة وتوقيتات التنفيذ طبقا لأحدث التكنولوجيات المستخدمة في المصنع الجديد.

تابع الدكتور عصمت، الموقف التنفيذي لمشروع التطوير بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، والتي تحتل جانبا كبيرا من مشروع التطوير الشامل لقطاع الغزل والنسيج، سواء من حيث حجم الأعمال أو الاستثمارات بما يمثل نحو 40% من إجمالي المشروع.

وتبلغ مساحة مصنع غزل (4) 24635 مترا مربعا بإجمالي 71808 مرادن غزل كومبات، وطاقة إنتاجية 15 طن غزل يوميا.

وأكد الدكتور محمود عصمت توفير كميات الأقطان التي تكفي للتشغيل لحين جني المحصول الجديد، والتواصل مع شركاء العمل من القطاع الخاص لتوفير احتياجاتهم من أجود الغزول الرفيعة اللازمة للصناعة بدلا من استيرادها بالإضافة الى التصدير كهدف رئيسي.