وزيرة الخزانة الأمريكية تؤكد أهمية تعاون واشنطن وبكين في…

دبي - احمد فتحي في الأحد 9 يوليو 2023 01:10 مساءً - – قالت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان يوم السبت، إن الوزيرة جانيت يلين شددت على أهمية تعاون الولايات المتحدة والصين في التصدي للتحديات العالمية، وذلك خلال اجتماع في بكين مع بان قونغ شنغ سكرتير الحزب الشيوعي في بنك الشعب الصيني (البنك المركزي المصري).

وورد في البيان أن يلين اجتمعت يوم الجمعة مع بان وأنهما بحثا الاقتصاد الكلي العالمي والتطورات المالية، ومنها الأثر غير المتناسب للصدمات الاقتصادية الحديثة على الدول منخفضة الدخل.