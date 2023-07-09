العراق: المخزون الاستراتيجي من القمح يكفي لأكثر من عام

دبي - احمد فتحي في الأحد 9 يوليو 2023 01:10 مساءً - وكالات – قال أثير الغريري، وزير التجارة العراقي، المخزون الاستراتيجي من القمح بلغ 5 ملايين طن، وهو ما يكفي لأكثر من عام.

وأضاف الغريري، في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية اليوم السبت، أن الوزارة غادرت الفترة الحرجة التي كانت تمتلك فيها مخزونا استراتيجيا يكفي شهرا واحدا فقط.

وكان الوزير قد صرح الشهر الماضي بأن العراق حقق الاكتفاء الذاتي من القمح لهذا الموسم إذ تجاوز المعروض التوقعات.

كما شدد على أن الوزارة لديها مخزونا يكفي لـ4 أشهر من المواد الغذائية.

وتابع: “لا يوجد أي ارتفاع في أسعار المواد الغذائية في الأسواق..إذ أن الوزارة عالجت ذلك وتتابع الأسعار بشكل دقيق”.

وواصل الغريري: “الوزارة لديها إجراءات سيلمسها المواطن في ما يخص البطاقة التموينية وفتح منافذ التسويق وتوزيع السلع والمواد الغذائية بانتظام ومواعيد مدروسة وسيكون هناك مراكز تسويقية أكبر وأحدث في عموم البلاد”.