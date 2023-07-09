نعرض لكم الان تفاصيل خبر مستثمرون يترقبون تطبيق إلغاء الإعفاءات الممنوحة لشركات… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 9 يوليو 2023 02:11 مساءً - هاجر عطية وأحمد عبد الرحمن وفاطمة عماد وسارة هشام _ اختلفت الآراء حول مدى تأثر شركات القطاع العام بمشروع القانون المزمع إقراره بشان إلغاء الإعفاءات للكيانات المملوكة للدولة، بالرغم من تفاؤل جميع المشاركين في استطلاع للآراء أجرته «دوت الخليج». واتفقوا على أن مشروع القانون يضمن المساواة بين القطاعين العام والخاص. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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