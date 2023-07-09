انت الأن تتابع خبر البنك المركزي يطرح سندات خزينة بقيمة 100 مليون دينار والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - طرح البنك المركزي، نيابة عن الحكومة، اليوم الأحد، سندات خزينة بقيمة 100 مليون دينار أردني.

ووفقا للإصدار رقم (11) لعام 2023 من سندات الخزينة الأردنية، فإن تاريخ استحقاق سندات الخزينة “100 مليون دينار” سيكون في 11 تموز من العام 2028.

وأظهر الإصدار تاريخ المزاد سيكون غدا الإثنين، وتاريخ التسوية الثلاثاء 11 تموز 2023.

وتعتبر سندات الخزينة أوراقا مالية ذات قيمة معينة، تلجأ الحكومات والشركات إليها للحصول على السيولة المالية لتغطية مشاريعها المستقبلية مقابل عوائد ربحية تُدفع للمشتري على المدى الطويل.