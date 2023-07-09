نعرض لكم الان تفاصيل خبر مي حلمي: قطاع الصناعات الهندسية يحتاج إلى إعفاءات كاملة من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 9 يوليو 2023 03:12 مساءً - هاجر عطية _ قالت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن مشروع قانون إلغاء الإعفاءات الضريبية المقررة لجهات الدولة بالأنشطة الاستثمارية، سيشجع على جذب الاستثمارات الخارجية لمصر. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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