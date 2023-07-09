نعرض لكم الان تفاصيل خبر مجدي الوليلي: الحكومة تستهدف إعادة ضبط وتصحيح الأوضاع… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 9 يوليو 2023 03:12 مساءً - فاطمة عماد _ قال مجدي الوليلي عضو مجلس النواب، وعضو غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات ورئيس شركة الوليلي للحاصلات الزراعية، إن السوق المحلية كانت تشهد منافسة غير عادلة بين القطاعين العام والخاص قبل إطلاق مشروع قانون إلغاء الإعفاءات. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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