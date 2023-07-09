نعرض لكم الان تفاصيل خبر هاني برزي: إلغاء الإعفاءات الممنوحة لشركات الدولة يحقق… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 9 يوليو 2023 03:12 مساءً - سارة هشام _ قال هاني برزي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة إيديتا للصناعات الغذائية ورئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن الهدف من مشروع قانون إلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، هو تحقيق المنافسة العادلة بين القطاعين العام والخاص. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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