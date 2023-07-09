نعرض لكم الان تفاصيل خبر علاء عز: مشروع قانون إلغاء الإعفاءات لجهات الدولة توجه صحيح… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 9 يوليو 2023 05:08 مساءً - سارة هشام _ قال الدكتور علاء عز أمين عام اتحادات الغرف التجارية المصرية والأوروبية والإفريقية، إن مشروع قانون إلغاء الإعفاءات لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، سيخلق منافسة عادلة بين الشركات المملوكة للدولة وبين القطاع الخاص وفرض المساواة في القطاعات التي ستواصل الدولة الاستثمار فيها. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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