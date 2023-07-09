مال وأعمال

مجدي طلبة: لا نمو للاقتصاد دون تنافسية بين القطاع العام…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مجدي طلبة: لا نمو للاقتصاد دون تنافسية بين القطاع العام… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأحد 9 يوليو 2023 06:12 مساءً - أحمد عبد الرحمن _ قال مجدي طلبة نائب رئيس المجلس الأعلى للصناعات النسيجية، ورئيس المجلس التصديري للغزل والمنسوجات والملابس والمفروشات المنزلية سابقًا ورئيس شركة كايرو قطن، إن مشرع قانون إلغاء الإعفاءات على جميع القطاعات المملوكة للدولة يحقق العدالة التنافسية بين القطاع العام والخاص.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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