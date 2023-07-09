نعرض لكم الان تفاصيل خبر مجدي طلبة: لا نمو للاقتصاد دون تنافسية بين القطاع العام… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 9 يوليو 2023 06:12 مساءً - أحمد عبد الرحمن _ قال مجدي طلبة نائب رئيس المجلس الأعلى للصناعات النسيجية، ورئيس المجلس التصديري للغزل والمنسوجات والملابس والمفروشات المنزلية سابقًا ورئيس شركة كايرو قطن، إن مشرع قانون إلغاء الإعفاءات على جميع القطاعات المملوكة للدولة يحقق العدالة التنافسية بين القطاع العام والخاص. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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