نعرض لكم الان تفاصيل خبر مدحت نافع: مطالب بضبط مشروع قانون إلغاء الإعفاءات لجهات… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 9 يوليو 2023 06:12 مساءً - هاجر عطية _ وصف الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي رئيس الشركة العربية للسبائك، النصوص المقترحة بمشروع قانون إلغاء إعفاءات الضرائب والرسوم للجهات التابعة للدولة بالأنشطة الاستثمارية بأنها غير محكمة، موضحًا أن مشروعات الدولة القائمة والمنافسة للقطاع الخاص كثيرة بالفعل، وستظل تتمتع بكل الإعفاءات التي حصلت عليها منذ إنشائها. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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