نعرض لكم الان تفاصيل خبر ملف.. مشروع إلغاء إعفاءات الضرائب والرسوم للشركات الحكومية… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 9 يوليو 2023 07:10 مساءً - هاجر عطية وأحمد عبد الرحمن وفاطمة عماد وسارة هشام _ وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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