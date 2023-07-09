مال وأعمال

ملف.. مشروع إلغاء إعفاءات الضرائب والرسوم للشركات الحكومية…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر ملف.. مشروع إلغاء إعفاءات الضرائب والرسوم للشركات الحكومية… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأحد 9 يوليو 2023 07:10 مساءً - هاجر عطية وأحمد عبد الرحمن وفاطمة عماد وسارة هشام _ وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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