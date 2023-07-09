13 يوليو.. مصر تستضيف مؤتمر دول جوار السودان لبحث سبل إنهاء…

دبي - احمد فتحي في الأحد 9 يوليو 2023 07:10 مساءً - دوت الخليج – تستضيف مصر، يوم 13 يوليو، مؤتمر قمة دول جوار السودان؛ لبحث سُبل إنهاء الصراع الحالي والتداعيات السلبية له على دول الجوار، ووضع آليات فاعلة بمشاركة دول الجوار، لتسوية الأزمة في الخرطوم بصورة سلمية، بالتنسيق مع المسارات الإقليمية والدولية الأخرى لتسوية الأزمة.

وأوضح بيان للمتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن المؤتمر يأتي في ظل الأزمة الراهنة في السودان، وحرصا من الرئيس عبد الفتاح السيسي على صياغة رؤية مشتركة لدول الجوار المباشر للسودان، واتخاذ خطوات لحل الأزمة وحقن دماء الشعب السوداني، وتجنيبه الآثار السلبية التي يتعرض لها، والحفاظ على الدولة السودانية ومُقدراتها، والحد من استمرار الآثار الجسيمة للأزمة على دول الجوار وأمن واستقرار المنطقة ككل.