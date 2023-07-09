نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس الوزراء: طلبات من مستثمرين لإقامة مشروعات متنوعة… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 9 يوليو 2023 11:12 مساءً - دوت الخليج – أكد رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، حرص الدولة المصرية على إنجاح مخططاتها لتنمية المثلث الذهبي بالصحراء الشرقية، كأحد مشروعاتها القومية الكبرى التي توليها أهمية شديدة، لما تتمتع به من مقومات التنمية المستدامة من حيث الموقع الاستراتيجى الحيوي.

ووجه مدبولي بالتركيز على إحدى المناطق في “سفاجا” كأولوية أولى في مراحل مشروع تنمية الاقتصادية للمثلث الذهبي، وحساب تكلفة توصيل المرافق لهذه المنطقة؛ للبدء في تنفيذ خطة المرافق، خاصة أن هناك طلبات من جانب عدد من المستثمرين لإقامة عدة مشروعات متنوعة في هذه المنطقة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مدبولي، اليوم، لمتابعة مستجدات مشروع تنمية المثلث الذهبي بالصحراء الشرقية مع الجيولوجي عادل سعيد، رئيس الهيئة العامة للمنطقة.

وشرح سعيد الفرص الاستثمارية بالمنطقة الاقتصادية، من خلال دراسة أعدتها إحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال، مشيرا إلى أنه لإحداث التنمية المتكاملة للمنطقة، فقد تم تقسيمها إلى عدة أنشطة، هي النشاط الصناعي، حيث تم تخصيص أراض لتنفيذ بعض المشروعات الصناعية بالمنطقة الصناعية 9.1 بسفاجا، بالإضافة إلى النشاط الزراعي.

وأوضح أن المنطقة تضم 4 مناطق زراعية، وتركزت المساحات الكبرى منها باتجاه محافظة قنا، من خلال الاعتماد على المياه الجوفية، فضلا عن النشاط السياحي الذي يشمل 6 مناطق سياحية بإجمالي مساحة 615 كم2 لتغطي المناطق السياحية الشاطئية وغيرها.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن المنطقة تضم أيضًا نشاط الطاقة الجديدة والمتجددة، إذ حددت الدراسة موقعين لتنفيذ محطة للطاقة الشمسية وأخرى لطاقة الرياح.

ولفت إلى التواصل مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لدراسة المشروعين، بالإضافة إلى النشاط اللوجيستي؛ إذ حددت الدراسة موقعا واحدا بمدينة سفاجا لإقامة المنطقة اللوجستية، لما تتمتع به من قربها من ميناء سفاجا.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء استعرض عددا من محاور العمل للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي خلال المرحلة المقبلة، من حيث وضع خطط للتسويق العالميّ للمشروعات المستهدف إقامتها بهذه المنطقة الحيوية، ودراسة تقديم عدد من الحوافز لتشجيع الاستثمار بها؛ وجذب الاستثمارات إليها.

وأضاف سعد أن اللقاء استعرض كذلك تفاصيل الإجراءات المخطط اتخاذها خلال السنوات الخمس المقبلة في مختلف القطاعات التي تم تقسيمها بمشروع تنمية المثلث الذهبي وفقا للدراسة التي أجريت في هذا الشأن.

وأشار إلى أن رئيس الهيئة اتخذ عدة إجراءات خلال الفترة الماضية لدراسة المشروعات الاستثمارية تمهيدا لتخصيص أراض لها، كما نفذت الهيئة بروتوكولات تعاون مع عدد من الوزارات والجهات المختلفة بالدولة لتسهيل الأعمال المطلوبة، إضافة إلى أنه جار حاليا إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالهيئة.

كما عرض رئيس الهيئة، خلال اللقاء، صورا توضيحية لمقر الهيئة بمدينة سفاجا، وأساليب العمل به.