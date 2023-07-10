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نعرض لكم الان تفاصيل خبر توتال إنرجيز تستثمر 700 مليون دولار لإنتاج الغاز في الجزائر من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 10 يوليو 2023 09:12 صباحاً - العربية دوت نت – قالت شركة سوناطراك الجزائرية، في بيان اليوم الأحد، إن شركة توتال إنرجيز ستستثمر 700 مليون دولار لإنتاج 54 مليار متر مكعب من الغاز، و13 مليون طن من المكثفات معها.
وذكرت سوناطراك أن الرئيس المدير العام لسوناطراك، توفيق حكار، والرئيس المدير العام لشركة توتال إنرجيز، باتريك بوياني، وقعا بمقر المديرية العامة لسوناطراك، عقدين للمحروقات، وعقدا يتعلق بتمديد الالتزامات التعاقدية بين لبيع وشراء الغاز الطبيعي المسال، فضلا عن مذكرة تفاهم في مجال الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة”.
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