نعرض لكم الان تفاصيل خبر إحالة المتهم في حادث دهس القاهرة الجديدة إلى المحاكمة… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 10 يوليو 2023 10:18 صباحاً - دوت الخليج – أفاد المدعي العام العسكري بإحالة الدعوى ضد المتهم في واقعة الدهس بالقاهرة الجديدة إلى المحاكمة الجنائية “العاجلة” أمام محكمة الجنايات العسكرية. وأشار بيان للمتحدث العسكري باسم القوات المسلحة إلى انتهاء النيابة العسكرية من التحقيقات الجارية في القضية رقم 170/ 2023 “جنايات عسكرية” شرق القاهرة ضـد المتهم.

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