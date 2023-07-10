انت الأن تتابع خبر تراجع أسعار النفط عالميا والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تراجعت أسعار النفط في المعاملات الآسيوية المبكرة ،الاثنين، في ظل حذر المستثمرين قبيل إعلان بيانات اقتصادية جديدة من الولايات المتحدة والصين، فيما دعمت تخفيضات متوقعة في إنتاج الخام من السعودية وروسيا، السوق.

وبحسب شبكة سي إن بي سي الاقتصادية، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 78.25 دولار للبرميل، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 29 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 73.57 دولار للبرميل.

وارتفع الخامان لأكثر من 4 بالمئة الأسبوع الماضي، ليلامسا أعلى مستوى منذ أيار، ويسجلا ارتفاعا لثاني أسبوع على التوالي، بعد تعهد كبار مصدري النفط في العالم بخفض الإمدادات في آب المقبل.