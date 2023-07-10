ارتفاع حالات الإفلاس بين الشركات الأمريكية بأسرع وتيرة منذ…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 10 يوليو 2023 01:14 مساءً - سي إن بي سي عربية – ارتفعت حالات الإفلاس بين الشركات الأمريكية بأسرع وتيرة منذ عام 2010 خلال النصف الأول من العام الجاري.

وبحسب البيانات الصادرة عن S&P Global Market Intelligence، فإن عدد الشركات الأمريكية التي أفلست في الفترة من يناير حتى يونيو تجاوز الرقم المسجل خلال نفس الفترة من 2020 حينما أضعفت جائحة كورونا وضع الاقتصاد وسط عمليات الإغلاق للسيطرة على الفيروس.

ووفقاً لبيانات Epiq، بلغ إجمالي حالات الإفلاس بين الشركات في أمريكا 2973 شركة، بارتفاع بنحو 68% عن مستويات نفس الفترة من 2022.

ومن بين الأسماء الشهيرة التي أفلست في النصف الأول من 2023 Silicon Valley Bank وBed Bath & Beyond.

وتعرضت الشركات الأمريكية لضغط متزايد من زيادة تكاليف الديون، وخسائر السندات بعدما رفع الاحتياطي الفيدرالي الفائدة بنحو 500 نقطة أساس منذ ربيع العام الماضي لكبح التضخم.

ويتوقع محللون في وول ستريت إنزلاق الاقتصاد نحو الركود في الربع المقبل.