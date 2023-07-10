انت الأن تتابع خبر حماية المستهلك:استمرار ارتفاع الأسعار رغم انخفاضها عالميا والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أكد رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك، الدكتور محمد عبيدات، أن انخفاض أسعار الأغذية العالمية حسب تقرير منظمة الفاو لم ينعكس على الأسواق المحلية على الاطلاق.

وقال عبيدات في تصريحات صحفية: إن هناك ارتفاعات متتالية على أسعار بعض السلع تم رصدها في الأسواق، منها اللحوم الحمراء المستوردة والطازجة، والدواجن، وبعض أنواع الأرز الذي تستخدمه الاسر الاردنية بشكل كبير.

وبيّن عبيدات أن أسعار السلع ما زالت مرتفعة في الأسواق المحلية، بما في ذلك السلع التي انخفضت أسعارها كالزيوت النباتية والحبوب.

وطالب عبيدات وزارة الصناعة والتجارة بتكثيف الجولات الرقابية على الاسواق لضبط الاسعار واجراء دراسات دورية للاسعار العالمية وعكسها على المحلية.