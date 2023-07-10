مال وأعمال

عاجل.. معدل التضخم لأسعار المستهلكين بالمدن المصرية يرتفع…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر عاجل.. معدل التضخم لأسعار المستهلكين بالمدن المصرية يرتفع… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الاثنين 10 يوليو 2023 03:12 مساءً - كشفت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين، أن معدل التضخم لأسعار المستهلكين السنوي في المدن المصرية ارتفع إلى 35.7% في يونيو من 32.7% في مايو.

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هذا وكانت اللجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في اجتماعها قد قررت في اجتماعها بـ 22 يونيو الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض ‏لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 18.25%، 19.25% ‏و18.75%على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي ‏‏18.75 %.‏

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وكان استطلاع لـ””، قد أظهر الخميس الماضي، أن معدل التضخم في مصر في شهر يونيو سيقفز على الأرجح إلى مستويات قياسية مع بدء تأثير أساس مقارنة غير موات وزيادة الطلب في عطلة عيد الأضحى في الظهور.

واستطلعت آراء 12 محللا كان متوسط توقعاتهم أن التضخم السنوي للمستهلكين في المدن المصرية سيرتفع إلى 34.5% في يونيو من 32.7% في مايو/أيار، وهو رقم أقل بقليل من أعلى مستوى قياسي مسجل عام 2017.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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