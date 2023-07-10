مال وأعمال

التضخم السنوي في الصين يواصل التباطؤ خلال يونيو

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر التضخم السنوي في الصين يواصل التباطؤ خلال يونيو من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الاثنين 10 يوليو 2023 03:12 مساءً - سي ان بي سي _ تباطأ التضخم السنوي في الصين إلى مستويات 0% في يونيو وذلك بعد توقعات بثباته عند مستويات 0.2%، وهي أدنى قراءة منذ فبراير 2021.

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وتعود القراءة الصفرية بشكل أساسي إلى تراجع أسعار المواد غير الغذائية بـ 0.6-% مقابل مستويات صفرية في مايو، وتراجع أسعار المواصلات بـ 6.5-% مقابل تراجع بـ 3.9-% في مايو، وتباطؤ ارتفاع تكاليف التعليم إلى 1.5% مقابل 1.7%.

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وأظهرت بيانات رسمية أن أسعار المنتجين السنوية في الصين انخفضت للشهر التاسع على التوالي في يونيو، إذ انخفضت أسعار المنتجين بنسبة 5.4% في يونيو مقارنة بالعام السابق وانخفضت بنسبة 0.% عن الشهر الماضي، وفقًا لمكتب الإحصاء الوطني الصيني.

وكان هذا أضعف من استطلاع لرويترز توقع تراجعا سنويا بنسبة 5% مقارنة مع 4.6% في مايو، وكان هذا الانخفاض السنوي في يونيو هو تاسع انخفاض للصين على التوالي والأشد حدة منذ ديسمبر 2015.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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