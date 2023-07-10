التضخم السنوي في الصين يواصل التباطؤ خلال يونيو

دبي - احمد فتحي في الاثنين 10 يوليو 2023 03:12 مساءً - سي ان بي سي _ تباطأ التضخم السنوي في الصين إلى مستويات 0% في يونيو وذلك بعد توقعات بثباته عند مستويات 0.2%، وهي أدنى قراءة منذ فبراير 2021.

وتعود القراءة الصفرية بشكل أساسي إلى تراجع أسعار المواد غير الغذائية بـ 0.6-% مقابل مستويات صفرية في مايو، وتراجع أسعار المواصلات بـ 6.5-% مقابل تراجع بـ 3.9-% في مايو، وتباطؤ ارتفاع تكاليف التعليم إلى 1.5% مقابل 1.7%.

وأظهرت بيانات رسمية أن أسعار المنتجين السنوية في الصين انخفضت للشهر التاسع على التوالي في يونيو، إذ انخفضت أسعار المنتجين بنسبة 5.4% في يونيو مقارنة بالعام السابق وانخفضت بنسبة 0.% عن الشهر الماضي، وفقًا لمكتب الإحصاء الوطني الصيني.

وكان هذا أضعف من استطلاع لرويترز توقع تراجعا سنويا بنسبة 5% مقارنة مع 4.6% في مايو، وكان هذا الانخفاض السنوي في يونيو هو تاسع انخفاض للصين على التوالي والأشد حدة منذ ديسمبر 2015.