انت الأن تتابع خبر اسعار الخضار و الفواكة في السوق المحلي اللإثنين والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الاثنين، 3184 طنا، منها 2273 طن خضار، و712 طن فواكه، و 199طن ورقيات.

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف الواردة للسوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10و 20 قرشا، والبصل الناشف 15-25، والبطاطا 20- 40، والبندورة 15 -20، والجزر 20- 35، والخيار 20 - 35، والزهرة 20- 30، والليمون 40- 50، والموز البلدي بين 50 و 65 قرشا