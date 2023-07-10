انت الأن تتابع خبر العراق يدرس زيادة كميات النفط الموردة للأردن 1500 برميل شهريا والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قال مسؤول في وزارة الطاقة والثروة المعدنية، إن مباحثات رسمية تجري حاليا مع الجانب العراقي لزيادة كميات النفط الموردة للأردن، بموجب مذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين.

وأشار المسؤول ،في تصريح صحافي، إلى أن المباحثات تشمل زيادة قدرها 50 برميلا نفط يوميا اضافية لكميات النفط الموردة يوميا من العراق، والبالغة حاليا 10 آلاف برميل يوميا لتصبح الكميات الموردة يوميا 15 ألف برميل يوميا (450 ألف برميل شهريا).

وبشأن عطاء نقل النفط العراقي، أكد المصدر وجود إحالة مبدئية على إحدى الشركات المناقصة وذات السعر الأقل.

وصلت كميات النفط المصدرة من العراق إلى الأردن في شهر أيار الماضي إلى نحو 257 ألف برميل بحسب بيانات شركة تسويق النفط العراقي "سومو".

وأظهرت البيانات أن شُحنات النفط العراقي للأردن والتي تنقل برا عبر الشاحنات بلغت يوميا بمعدل 8 آلاف برميل.

وأعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية في وقت سابق، عن حاجتها لشراء خدمة نقل النفط العراقي الخام حسب مواصفات وشروط محددة، وحددت نهاية شهر أيار موعدا لانتهاء بيع نسخة دعوة العطاء.

واستؤنف نقل النفط العراقي للأردن، بالكميات نفسها والشروط السابقة بحيث تم العمل على إعادة نقل النفط العراقي للأردن من خلال الصهاريج، بموجب مذكرة التفاهم المجددة بين الأردن والعراق، وبالشروط نفسها المتفق عليها مسبقا، وهي قرابة 300 ألف برميل شهرياً.

ووقع الأردن والعراق، مذكرة تفاهم لتجهيز ونقل النفط الخام التي يستورد الأردن بموجبها 10 آلاف برميل يوميا على أساس معدل خام برنت الشهري ناقصا 16 دولارا للبرميل الواحد وذلك لتغطية فرق النوعية وأجور النقل.

وبحسب تصريحات سابقة لوزير الطاقة والثروة المعدنية، صالح الخرابشة، فإن الكميات المستوردة من العراق تشكل نحو 7% من احتياجات الأردن من النفط الخام.