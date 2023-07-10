انت الأن تتابع خبر الأردن .. تحذير بشأن التسعيرة الرسمية للذهب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اكدت النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات أنها الجهة الوحيدة المخولة بإصدار وإعلان التسعيرة الرسمية، وذلك حسب تعليمات وزارة الصناعة والتجارة.



وبينت النقابة في بيان لها الاثنين، أن التسعيرة هي عبارة عن السعر العالمي مضاف إليه رسوم الاستيراد ورسوم الدمغة وفروقات اسعار التسكير بنسب ثابتة ومعروفة لدى اصحاب الاختصاص.



وحذرت من ان اي تسعيرة تصدر عن أي موقع أو أي محل يدعي بأنها التسعيرة العالمية هو كلام مزيف، كون التسعيرة العالمية لا تصل إلا عن طريق بورصات عالمية ومستوردين عالميين يضاف اليها الرسوم المذكورة أعلاه .