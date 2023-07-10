نعرض لكم الان تفاصيل خبر توتال الفرنسية توقع اتفاقا مع العراق لتنفيذ مشروعات للطاقة… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 10 يوليو 2023 06:09 مساءً - – وقع العراق وشركة توتال إنرجيز الفرنسية العملاقة للنفط اليوم الاثنين، اتفاقا مؤجلا منذ فترة طويلة بقيمة 27 مليار دولار لتنفيذ أربعة مشروعات للنفط والغاز والطاقة المتجددة. كان الاتفاق قد جرى توقيعه في عام 2021 باستثمارات مبدئية حجمها عشرة مليارات دولار في جنوب العراق لمدة 25 عاما، ولكنه تأجل بسبب خلافات بين الساسة العراقيين بشأن شروط الصفقة.

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