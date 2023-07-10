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نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير الزراعة: الإفراج عن 185 ألف طن من الأعلاف بقيمة 100… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 10 يوليو 2023 07:07 مساءً - أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه تم الإفراج عن 185 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 100 مليون دولار، خلال الفترة من 23/6/2023 حتى 6/7/2023.
أضاف ان الإفراج شمل 107 ألف طن من الذرة بحوالي 39 مليون دولار وحوالي 78 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 59 مليون دولار، وأيضا اضافات اعلاف بحوالي 2 مليون دولار.
وأشار وزير الزراعة أن إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر2022 حتى 6 يوليو 2023) بلغ 6.5 مليون طن منهم 4.5 مليون طن ذرة ، 2 مليون طن فول صويا وإضافات أعلاف وذلك بإجمالي مبلغ 3 مليارات دولار.
ولفت الوزير أن هناك متابعة مستمرة وتنسيق كامل مع البنك المركزي المصري وبدعم ومتابعة من د مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري للإفراج عن كميات مناسبة من الذرة وفول الصويا وخامات وإضافات الأعلاف من الموانئ المصرية لدعم هذه الصناعة.
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