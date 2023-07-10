إيرادات الجزائر من النفط والغاز تصل إلى 21 مليار دولار في…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 10 يوليو 2023 09:16 مساءً - سي ان بي سي _ قال الرئيس التنفيذي لشركة سوناطراك الجزائرية للطاقة، توفيق حكار، إن إيرادات الجزائر من النفط والغاز في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2023 بلغت 21 مليار دولار بزيادة 2% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وأضاف حكار أن على الشركات الأوروبية الاستثمار في الجزائر لو أرادت مزيدا من الغاز.