نعرض لكم الان تفاصيل خبر باكينام كفافي: طاقة عربية بصدد شراكة لدخول سوق الغاز… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 11 يوليو 2023 09:12 صباحاً - رنا ممدوح – كشفت باكينام كفافي، الرئيس التنفيذي لشركة طاقة عربية، عن خطة توسعاتها خارج مصر، والتي تتضمن الدخول إلى السوق السعودية من خلال إطلاق شركة بالتعاون مع مجموعة الغاز السعودية؛ لتنفيذ عدد من المشروعات في قطاع الغاز.

وأفادت كفافي، في تصريحات خاصة لنشرة دوت الخليج، أن هيكل ملكية الكيان الجديد بالسوق السعودية ستتوزع بالتساوي بين طاقة عربية والغاز السعودية بحصة 50% لكل منهما، متوقعة أن تحقق داخل هذا السوق استثمارات بدعم المحفزات الاستثمارية المتوفرة.

كما أشارت الرئيس التنفيذي لشركة طاقة عربية إلى أن شركة طاقة جاز، التابعة للمجموعة، تستهدف زيادة محفظة عملائها إلى 150 ألفا، وزيادة عدد المحطات من 60 إلى 80 محطة بنهاية العام الجاري.

كما تخطط طاقة عربية للتوسع في السوق الإفريقية من خلال إطلاق محطتين جديدتين بجانب المحطات الأربعة القائمة، فيما أشارت إلى أنها تعتزم إطلاق محطة ومركز تحويل لعربات الغاز في تنزانيا، في الربع الأخير من العام، بالشراكة مع شركة إفريقية.

وأضافت كفافي أن الشركة تعتمد على التمويل الذاتي لتنفيذ الخطوات الأولى في مشاريعها داخل القارة الإفريقية، واستدركت: “وقد نطرق أبواب البنوك الإفريقية في خطوات متقدمة لاحقا”.

وأشارت إلى أن قيمة استثمارات طاقة عربية المقدّرة هذا العام تبلغ 1.7 مليار جنيه، مقارنة مع 1.8 مليار جنيه في عام 2022، موضحة أن هذه الاستثمارات موزعة كالآتي: نحو 400 مليون جنيه لقطاع توزيع الغاز الطبيعى بنهاية العام الجاري، و550 مليون جنيه بقطاع توليد وتوزيع الطاقة الكهربائية، و100 مليون جنيه لقطاع المياه و200 مليون جنيه لقطاع تسويق المنتجات البترولية، بجانب نحو 200 مليون جنيه فى مشروعات داخل إفريقيا.

وكشفت الرئيس التنفيذي لشركة طاقة عربية أنها بصدد افتتاح مشروع تحلية مياه البحر بحجم 3 آلاف متر مكعب يوميًا باستخدام الطاقة النظيفة في مدينة الغردقة وتحديدًا فى مشروع سوما باى، بالإضافة إلى إعداد مشروع للتعدين في المنيا.

وأشارت إلى أن الشركة بصدد افتتاح مستودعها في منطقة العامرية خلال شهر، بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 365 مليون جنيه، وطاقة إنتاجية 6 تنكات.

وأوضحت أن الرافعة المالية لعمليات تمويل مشروعات الشركة كافة بالبنية التحتية، محليًا تتراوح بين 70% قروض و30% تمويل ذاتي أو 60% قروض – 40% تمويل ذاتى، مضيفة أن صافي الديون بنهاية العام الماضي تجاوز مليار جنيه.

وتوقعت الرئيس التنفيذي لشركة طاقة عربية أن تستمر الشركة في تحقيق ربحية بمعدل نمو سنوي أعلى من المحقق العام الماضى البالغ 27%، موضحة ختمت عامها المالي الماضي 2022 بصافي ربح بعد خصم الضرائب بقيمة 540 مليون جنيه.

وتابعت كفافى أن الشركة تعكف حاليًا على إعداد دراسة لمشروع الهيدروجين الأخضر، بالتعاون مع شركة فرنسية عالمية، كما تنتظر ترسية العروض من قبل الصندوق السيادي المصري على مشروع تحلية المياه بين التحالفات المقدمة.