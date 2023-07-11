استقرار أسعار الذهب مع انتظار المستثمرين بيانات التضخم…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 11 يوليو 2023 01:07 مساءً - – استقرت أسعار الذهب يوم الاثنين مع انتظار المستثمرين بيانات التضخم الأمريكية التي يمكن أن تؤثر على موقف السياسات لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي المصري الأمريكي)، في حين انخفضت أسعار البلاديوم إلى ما دون مستوى 1200 دولار للأوقية (الأونصة) للمرة الأولى منذ ديسمبر 2018.

وبحلول الساعة 1749 بتوقيت جرينتش، استقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 1925.30 دولار للأوقية، بينما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1931 دولارا للأوقية عند التسوية.

وسينصب تركيز المستثمرين هذا الأسبوع على بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي المقرر صدورها يوم الأربعاء بعد أن أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الذي نُشر الأسبوع الماضي أن غالبية صانعي السياسات يتوقعون الاستمرار في التشديد النقدي.

وكشف تقرير الوظائف الذي أصدرته وزارة العمل الأمريكية يوم الجمعة أن الاقتصاد الأمريكي أضاف أقل معدل وظائف في عامين ونصف العام في يونيو.

ويقوض رفع أسعار الفائدة جاذبية الذهب الذي لا يدر فائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت أسعار البلاديوم 0.2% إلى 1241.41 دولار للأوقية بعد أن وصلت إلى أدنى مستوى لها خلال الجلسة عند 1190.65 دولار. ونزل منذ بداية العام نحو 31% في ظل زيادة إنتاج السيارات الكهربائية مما يهدد الطلب على المعدن الذي يدخل في صناعة السيارات.

وزادت الفضة 0.4% إلى 23.14 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 2% إلى 926.55 دولار.