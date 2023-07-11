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نعرض لكم الان تفاصيل خبر أسعار النفط تهبط 1% بفعل مخاوف رفع الفائدة الأمريكية من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 11 يوليو 2023 02:05 مساءً - – تراجعت أسعار النفط 1% يوم الاثنين مع تزايد احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية لكن خفض المعروض من الخام من السعودية وروسيا قلص الخسائر.
وأغلقت العقود الآجلة لخام برنت متراجعة 78 سنتا أي 1% عند 77.69 دولار للبرميل بعد أن بلغت أعلى مستوى في أكثر من شهرين في وقت سابق من الجلسة.
وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 87 سنتا أي 1.2% إلى 72.99 دولارا عند التسوية.
وارتفع الخامان القياسيان أكثر من 4.5% الأسبوع الماضي بعد أن أعلنت السعودية وروسيا عن خفض جديد للإنتاج ليصل إجمالي تخفيضات مجموعة أوبك+ إلى نحو 5 ملايين برميل يوميا، أي نحو خمسة بالمئة من الطلب العالمي على النفط.
وقالت رئيسة الاحتياطي الاتحادي في سان فرانسيسكو ماري دالي يوم الاثنين إنها تتوقع زيادة في أسعار الفائدة مرتين هذا العام لخفض التضخم الذي لا يزال مرتفعا بشدة. كما قالت لوريتا ميستر، رئيسة الاحتياطي الاتحادي في كليفلاند أيضا إنه ما زال هناك حاجة لرفع أسعار الفائدة.
وقد يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى إبطاء النمو الاقتصادي وتقليل الطلب على النفط.
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