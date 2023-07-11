إيزي جيت تلغي رحلات صيفية بسبب اضطرابات في مراقبة الحركة…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 11 يوليو 2023 02:05 مساءً - وكالات – أعلنت شركة إيزي جيت البريطانية للطيران أنّها ستلغي نحو 1700 رحلة جوية خلال ذروة موسم السفر في الصيف بسبب الاضطرابات في مراقبة الحركة الجوية في أوروبا.

وأشارت الشركة في بيان إلى أن معظم الرحلات الجوية الملغاة هي رحلات من وإلى مطار جاتويك في لندن.

وأضافت الشركة “أجرينا بعض التعديلات الوقائية على برنامجنا بدمج عدد صغير من الرحلات في مطار جاتويك”، وفق وكالة فرانس برس.

وقالت إيزي جت إنّ قطاع الطيران “يشهد ظروفًا صعبة هذا الصيف مع مزيد من القيود على المجال الجوي بسبب الحرب في أوكرانيا، ما أدى إلى تأخيرات غير مسبوقة في مراقبة الحركة الجوية”.

وعزت الشركة إلغاء بعض الرحلات أيضًا إلى إضراب بعض مراقبي الحركة الجوية.