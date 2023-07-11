2.98% ارتفاع معدل التضخم بالمملكة في النصف الأول من العام الحالي

انت الأن تتابع خبر2.98% ارتفاع معدل التضخم بالمملكة في النصف الأول من العام الحالي والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك "التضخم" في النصف الأول من العام الحالي، بنسبة 2.98 بالمئة، ليصل إلى 108.55 مقابل 105.41 للفترة نفسها من العام الماضي.

وأشار التقرير الشهري الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة، اليوم الثلاثاء، إلى أن أبرز المجموعات السلعية التي أسهمت في ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك خلال النصف الأول من هذا العام، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، هي الوقود والإنارة بنسبة 15.05 بالمئة، والثقافة والترفية 9.10 بالمئة، والأثاث والسجاد والمفارش 8.52 بالمئة، والألبان ومنتجاتها والبيض 8.38 بالمئة، والصحة 5.56 بالمئة.

وبحسب التقرير، ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في شهر حزيران الماضي، بنسبة 1.17 بالمئة، ليصل إلى 108.83 مقابل 107.58 لنفس الشهر من العام الماضي.

وبين التقرير، أن ما أسهم في ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك خلال حزيران الماضي، مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي، مجموعة الألبان ومنتجاتها والبيض بنسبة 7.38 بالمئة، والأمتعة الشخصية 5.23 بالمئة، والتبغ والسجائر 5.14 بالمئة، والثقافة والترفية 4.88 بالمئة، والعناية الشخصية 3.50 بالمئة.

وفقا للتقرير، ارتفع الرقم القياسي خلال حزيران الماضي بنسبة 0.2 بالمئة، ليصل الى 108.83 مقارنة بـ108.62 لشهر أيار الماضي 2023 .

وأوضح أن من أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لحزيران الماضي مقارنة مع الشهر الذي سبقه، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 4.18 بالمئة، والإيجارات 2.21 بالمئة، والملابس 0.99 بالمئة، والحبوب ومنتجاتها بنسبة 0.67 بالمئة.