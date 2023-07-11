3063 طن خضار وفواكه واردات السوق المركزي

انت الأن تتابع خبر3063 طن خضار وفواكه واردات السوق المركزي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الثلاثاء، 3063طنا، منها 2171 طن خضار، و710 أطنان فواكه، و180 طنا من الورقيات.

وبحسب قائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10و 20 قرشا، والبصل الناشف بين 15و25، والبطاطا بين 20و 40، والبندورة بين 15و 20، والجزر بين 20و 35، والخيار بين 20و 35، والزهرة بين 20و 30، والليمون بين 40و 50، والموز البلدي بين 50 و65 قرشا.