عاجل.. رئيس الوزراء: توقيع عقود تخارج من شركات حكومية بقيمة…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 11 يوليو 2023 05:07 مساءً - رنا ممدوح _ قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري اليوم، إن الدولة تعمل على زيادة حصيلة الإيرادات الدولارية وترشيد الانفاق الدولاري واستحداث موارد جديدة للنقد الأجنبي.

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وكشف مدبولي في موتمر صحفي يعقد الآن، عن تحقيق الدولة عقود مع القطاع الخاص بإجمالي 1.9 مليار دولار، من خلال التخارج من عدد من الشركات.

وأوضح أن منهم 1.650 مليار دولار حصيلة دولارية والباقي بالجنيه المصري.