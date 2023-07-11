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نعرض لكم الان تفاصيل خبر العجز الكلي يقترب من مستهدفات الموازنة مسجلا 5.8% خلال 10… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 11 يوليو 2023 05:07 مساءً - سارة هشام _ سجل العجز الكلي زيادة خلال الفترة من يوليو – ابريل من العام المالي المنتهي في يونيو الماضي ليصل إلى 5.80 % مقابل 5.17 % خلال نفس الفترة من العام المالي 2021/2022 بحسب التقرير الشهري الصادر عن وزارة المالية اليوم.
وتستهدف وزارة المالية عجز كلي خلال العام المالي الماضي 6.9% كما من المتوقع أن ترتفع إلى 6.4 % خلال العام المالي الحالي 2023/2024.
وشهدت إجمالي الإيرادات في أول الـ 10 أشهر من العام المالي الماضي زيادة بنسبة 22.5% لتصل إلى 1.125.309 تريليون جنيه مقابل 918.5 مليار جنيه، كما صعدت إجمالي المصروفات بنسبة 27.5 % ليصل إلى 1.699.8 تريليون جنيه مقابل 1.332.2 تريليون جنيه من نفس الفترة من العام المالي 2021/2022.
وسجلت الإيرادات الضريبية في 10 أشهر من العام المالي الماضي زيادة بنسبة 27.8 % لتصل إلى 923.7 مليار جنيه مقابل 724.5 مليار جنيه مدفوعة بارتفاع ايرادات الضرائب على الدخل بنسبة 37.2 % لتصل 352.55 مليار جنيه مقابل 256.849 مليار جنيه، كما زادت ايرادات ضريبية القيمة المضافة بنسبة 19.7 % ليصل إلى 422.4 مليار جنيه مقابل 352.8 مليار جنيه.
وارتفعت إيرادات ضرائب الأرباح الراسمالية بنسبة 18.6 % لتصل إلى 1.529 مليار جنيه مقابل 1.289 مليار جنيه، فيما ارتفعت الايرادات غيرالضريبية بنسبة 3.8% ليصل إلى 201.570 مليار جنيه مقابل 194.036 مليار جنيه.
وشهد بند الأجور وتعويضات العاملين زيادة بنسبة 10.6 % لتصل إلى 329.32 مليار جنيه مقابل 297.697 مليار جنيه ، وارتفاع شراء السلع والخدمات ارتفاع بنسبة 25.7 % ليصل إلى 87.9 مليار جنيه مقابل 69.8 مليار جنيها.
وارتفع دعم السلع التمونية بنسبة 49.6 % ليصل إلى 91.88 مليار جنيه مقابل 61.46 مليار جنيها.
وصعدت إجمالي الفوائد خلال الفترة من يوليو – ابريل من العام المالي المنتهي في يونيو الماضي بنسبة 41.4 % ليصل إلى 665.6 مليار جنيه مقابل 470.54 مليار جنيه، لترتفع إجمالي الفوائد الخارجية بنسبة 75.5 % لتصل إلى 82.4 مليار جنيه مقابل 46.9 مليار جنيه.
وصعدت إجمالي الفوائد المحلية لغير الحكوميين بنسبة 37.3 % لتصل إلى581.4 مليار جنيه مقابل 422.5 مليار جنيه.
وارتفعت إجمالي الفوائد المحلية لوحدات الحكومة العامة بنسبة 60% لتصل إلى 1.718 مليار جنيه مقابل 1.070 مليار جنيه.
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