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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مدبولي: نستهدف زيادة الصادرات 20% سنويا بدلا من 16% من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 11 يوليو 2023 05:07 مساءً - إسلام سالم _ قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري اليوم، إن هناك تعديلات تم التوافق علسها مع مجلس النواب، حول منح حوافز لبعض المشروعات بمنحه إعفاء من حق الانتفاع للأرض لمدة 10 سنوات أو الإعفاء من جزء من تكلفة الأراضي حال تملكها، إو الإعفاء من 50% من قيمة البنية التحتية الأساسية أو جزء من تكلفة المرافق.
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وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أن الدولة المصرية تحقق زيادة 16% في صادراتها للخارج سنويا على مدار السنوات الخمسة الماضية، ونستهدف حاليا زيادتها لنحو 20% سنويا عبر إطلاق بعض الحوافز.
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