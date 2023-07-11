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نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس الوزراء: نستهدف دعم القطاع الخاص لقيادة عمليات التنمية… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 11 يوليو 2023 05:07 مساءً - إسلام سالم _ قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم، إن الحكومة كانت حريصة على عدم الإعلان عن أمور خاصة بالطروحات الحكومية إلا بعد إنهاء الصفقات بشكل نهائي، موضحا أن ملف الطروحات يستحوذ على اهتمام الجميع.
وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أن هدف الدولة حاليا هو دعم جهود القطاع الخاص ليتولى قيادة عمليات التنمية الفترة المقبلة، مشيرا إلى عمل الدولة على زيادة حصيلتها من النقد الأجنبي الفترة الحالية.
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