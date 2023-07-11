نعرض لكم الان تفاصيل خبر عاجل.. الحكومة تبيع 31% من العز الدخيلة للصلب مقابل 241… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 11 يوليو 2023 06:12 مساءً - رنا ممدوح _ كشفت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن بيع حصة بنسبة 31% من شركة العز الدخيلة للصلب – الإسكندرية بقيمة 241 مليون دولار. إقرأ أيضا.. عاجل.. ADQ تقتنص حصص أقلية في إيثيدكو والحفر المصرية وإيلاب مقابل 800 مليون دولار وأوضحت السعيد خلال مؤتمر صحفي ينعقد الآن، أنه تم تكليف بنك الاستثمار القومي في إدارة هذا الطرح. وأعلنت أن 60% من مبلغ الصفقة سيكون بالدولار وباقي النسبة بالجنيه المصري. وأكدت أن المستهدف من ذلك تنفيذ شركة العز الدخيلة لتوسعاتها الاستثمارية وتوطين المزيد من الصناعات المرتبطة بصناعة الصلب.

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