مال وأعمال

عاجل.. الحكومة تبيع 31% من العز الدخيلة للصلب مقابل 241…

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

نعرض لكم الان تفاصيل خبر عاجل.. الحكومة تبيع 31% من العز الدخيلة للصلب مقابل 241… من قسم مال واعمال

aiBANK

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 11 يوليو 2023 06:12 مساءً - رنا ممدوح _ كشفت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن بيع حصة بنسبة 31% من شركة العز الدخيلة للصلب – الإسكندرية بقيمة 241 مليون دولار.

predco_adv_2021

إقرأ أيضا.. عاجل.. ADQ تقتنص حصص أقلية في إيثيدكو والحفر المصرية وإيلاب مقابل 800 مليون دولار

وأوضحت السعيد خلال مؤتمر صحفي ينعقد الآن، أنه تم تكليف بنك الاستثمار القومي في إدارة هذا الطرح.

BonatMisr

وأعلنت أن 60% من مبلغ الصفقة سيكون بالدولار وباقي النسبة بالجنيه المصري.

HapiSalonWhite

وأكدت أن المستهدف من ذلك تنفيذ شركة العز الدخيلة لتوسعاتها الاستثمارية وتوطين المزيد من الصناعات المرتبطة بصناعة الصلب.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. الحكومة تبيع 31% من العز الدخيلة للصلب مقابل 241… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا