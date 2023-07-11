مال وأعمال

مدبولي: تنفيذ 35% من برنامج الإصلاحات الهيكلية حتى الآن

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مدبولي: تنفيذ 35% من برنامج الإصلاحات الهيكلية حتى الآن من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 11 يوليو 2023 06:12 مساءً - إسلام سالم _ قال رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي اليوم، إن الحكومة انشئت وحدة متخصصة تابعة لمجلس الوزراء لمتابعة ملف الشركات الناشئة ومساعدة الشباب، بجانب إنشاء موقع إلكتروني متخصص في إنشاء الشركات الناشئة.

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وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أن الدولة أطلقت حزم كبيرة من الحوافز لعدد كبير من القطاعات مثل الزراعية والصناعية والسياحية والعقارية، بجانب التحركات الكبيرة في ملف الرخصة الذهبية بمنح 15 شركة للرخصة حتى الآن.

وأكد رئيس الوزراء، أن الحكومة أطلقت برنامج الإصلاحات الهيكيلة منذ عامين، وكانت الخطة حينها تنفيذ البرنامج على مدار 5 سنوات بقطاعات الزراعة التحويلية والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتتمكن الدولة من تنفيذ 35% من البرنامج حتى الآن، لترتفع مساهمة هذه القطاعات من 26% إلى 30% من الدخل القومي حاليا.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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