مدبولي: تنفيذ 35% من برنامج الإصلاحات الهيكلية حتى الآن

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 11 يوليو 2023 06:12 مساءً - إسلام سالم _ قال رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي اليوم، إن الحكومة انشئت وحدة متخصصة تابعة لمجلس الوزراء لمتابعة ملف الشركات الناشئة ومساعدة الشباب، بجانب إنشاء موقع إلكتروني متخصص في إنشاء الشركات الناشئة.

إقرأ أيضا.. عاجل.. رئيس الوزراء: توقيع عقود تخارج من شركات حكومية بقيمة 1.9 مليار دولار

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أن الدولة أطلقت حزم كبيرة من الحوافز لعدد كبير من القطاعات مثل الزراعية والصناعية والسياحية والعقارية، بجانب التحركات الكبيرة في ملف الرخصة الذهبية بمنح 15 شركة للرخصة حتى الآن.

وأكد رئيس الوزراء، أن الحكومة أطلقت برنامج الإصلاحات الهيكيلة منذ عامين، وكانت الخطة حينها تنفيذ البرنامج على مدار 5 سنوات بقطاعات الزراعة التحويلية والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتتمكن الدولة من تنفيذ 35% من البرنامج حتى الآن، لترتفع مساهمة هذه القطاعات من 26% إلى 30% من الدخل القومي حاليا.