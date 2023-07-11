مال وأعمال

مدبولي: نستهدف الوصول إلى 191 مليار دولار إيرادات دولارية…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مدبولي: نستهدف الوصول إلى 191 مليار دولار إيرادات دولارية… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 11 يوليو 2023 06:12 مساءً - إسلام سالم _ كشف رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي اليوم، عن استهداف الحكومة الوصول إلى 191 مليار دولار إيرادات دولارية خلال 2026 عبر زيادة ايرادات عدد كبير من موارد النقد الأجنبي.

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وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة تستهدف زيادة إيرادات قطاع السياحة بنحو 20%، بجانب زيادة تحويلات المصريين بالخارج بنحو 10% سنويا، بجانب زيادة إيرادات عدد أخر من الموارد.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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