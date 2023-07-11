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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مدبولي: نستهدف الوصول إلى 191 مليار دولار إيرادات دولارية… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 11 يوليو 2023 06:12 مساءً - إسلام سالم _ كشف رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي اليوم، عن استهداف الحكومة الوصول إلى 191 مليار دولار إيرادات دولارية خلال 2026 عبر زيادة ايرادات عدد كبير من موارد النقد الأجنبي.
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وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة تستهدف زيادة إيرادات قطاع السياحة بنحو 20%، بجانب زيادة تحويلات المصريين بالخارج بنحو 10% سنويا، بجانب زيادة إيرادات عدد أخر من الموارد.
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