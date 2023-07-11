السعيد: مستثمر استراتيجي يجري فحص نافي للجهالة على محطة جبل…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 11 يوليو 2023 06:12 مساءً - رنا ممدوح _ كشفت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن صندوق مصر السيادي قام بطرح محطة جبل الزيت لطاقة الرياح على عدد من المستثمرين وتلقينا عروضا غير ملزمة.

وأوضحت السعيد خلال مؤتمر صحفي ينعقد الآن، أنه يتم دراسة تلك العروض والتفاوض مع المستثمرين للتوصل إلى أفضلهم.

وأعلنت أنه تم قبول أعلى سعر مقدم من مستثمر في يونيو 2023، ومنحه مهلة 60 يوما للقيام بفحص نافي للجهالة متوقعة أن تكون الترسية في شهر أكتوبر القادم.

وأوضحت أن تلك الحصة ستتجاوز قيمتها 300 مليون دولار.