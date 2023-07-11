رئيس الوزراء: صرف 10 مليارات جنيه من برنامج دعم الصادرات…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 11 يوليو 2023 06:12 مساءً - إسلام سالم _ قال رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، إن الدولة تستهدف زيادة ايراداتها من السياحة بنسبة 20% سنويا خلال الأعوام المقبلة.

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وشأشار مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، إلى تخصيص 30 مليار جنيه لدعم الصادرات خلال العام المالي الحالي على أن يتم ضخ 10 مليارات منها خلال الأيام المقبلة.