مدبولي: برنامج الطروحات غير مرتبط بأي اتفاقات دولية أو أزمات…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 11 يوليو 2023 06:12 مساءً - إسلام سالم _ قال رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، إن برنامج الطروحات يعد برنامج مصري، وتوجه لدى الدولة المصرية، مؤكدا على دعم القطاع الخاص بعد ظروف السنوات الماضية وإحجام القطاع الخاص عن الاستثمارات.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أن الأرض أصبحت ممهدة أمام القطاع الخاص لتصدر عمليات الاستثمارات، عبر تخارج الدولة المصرية من مؤسسات الدولة بنسبة تصل إلى 100% ببعض القطاعات والمؤسسات.

وأكد رئيس الوزراء، أن البرنامج سيتم تنفيذة خلال 5 إلى 8 سنوات وبالتالي فالأمر غير مرتبط بأي اتفاقات أو أزمات اقتصادية حالية، فالأمر متعلق بوثيقة ملكية الدولة.

وأوضح أن اقتناص القطاع الخاص المحلي للجزء الأكبر من التخارجات الحكومية يؤكد ثقته الكبيرة في الاقتصاد المصري، كما أن الباب مفتوح أمام القطاع الخاص الأجنبي.

كشف عن إعداد مرحلة جديدة من الشركات ضمن برنامج الطروحات، بعد الانتهاء من 7 شركات بالفعل، حيث تم الاتفاق مع الشركة الأجنبية المتعاقد معها بشأن ملف الطروحات على تجهيز نحو 50 شركة للطرح، ما يؤكد عدم ارتباط البرنامج بأي شئ سوى سياسة تمكية القطاع الخاص المتبعة حاليا.