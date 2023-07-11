مال وأعمال

مدبولي: مؤسسة التمويل الدولية IFC تساعد الحكومة في تسويق…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مدبولي: مؤسسة التمويل الدولية IFC تساعد الحكومة في تسويق… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 11 يوليو 2023 07:10 مساءً - إسلام سالم – قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن الدولة المصرية تعاقدت مع مؤسسة التمويل الدولية IFC، التابعة للبنك الدولي، ليكون استشاري الدولة المصرية في برنامج الطروحات.

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وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، أن المؤسسة ستقدم المساعدات فيما يخص تسويق الطروحات الجديدة خارج الحدود الإقليمية.

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وأكد رئيس الوزراء أن الفترة الماضية شهدت تعاونا مع صناديق استثمار في الإطار الإقليمي، وأن الدولة المصرية ترغب حاليا في الخروج للإطار الدولي، وهو ما ستساعد فيه مؤسسة التمويل.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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