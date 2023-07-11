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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مدبولي: مؤسسة التمويل الدولية IFC تساعد الحكومة في تسويق… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 11 يوليو 2023 07:10 مساءً - إسلام سالم – قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن الدولة المصرية تعاقدت مع مؤسسة التمويل الدولية IFC، التابعة للبنك الدولي، ليكون استشاري الدولة المصرية في برنامج الطروحات.
وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، أن المؤسسة ستقدم المساعدات فيما يخص تسويق الطروحات الجديدة خارج الحدود الإقليمية.
وأكد رئيس الوزراء أن الفترة الماضية شهدت تعاونا مع صناديق استثمار في الإطار الإقليمي، وأن الدولة المصرية ترغب حاليا في الخروج للإطار الدولي، وهو ما ستساعد فيه مؤسسة التمويل.
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