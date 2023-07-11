مال وأعمال

رئيس الوزراء: صعوبات تحويل الشركات الأجنبية أموالها إلى…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس الوزراء: صعوبات تحويل الشركات الأجنبية أموالها إلى… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 11 يوليو 2023 07:10 مساءً - إسلام سالم – قال رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إن شكاوي بعض الشركات الأجنبية حيال عدم قدرتها على تحويل أموالها وأرباحها إلى الخارج “أمر مؤقت”؛ في ظل العمل على زيادة الإيرادات الدولارية للدولة المصرية حاليا.

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وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، أن الدولة المصرية ملتزمة تماما بسداد أي التزامات دولية دون أي تأخيرات.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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