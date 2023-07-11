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نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس الوزراء: صعوبات تحويل الشركات الأجنبية أموالها إلى… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 11 يوليو 2023 07:10 مساءً - إسلام سالم – قال رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إن شكاوي بعض الشركات الأجنبية حيال عدم قدرتها على تحويل أموالها وأرباحها إلى الخارج “أمر مؤقت”؛ في ظل العمل على زيادة الإيرادات الدولارية للدولة المصرية حاليا.
وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، أن الدولة المصرية ملتزمة تماما بسداد أي التزامات دولية دون أي تأخيرات.
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