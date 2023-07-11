نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس الوزراء: مواكبة خطط التنمية للزيادة السكانية تحد كبير من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 11 يوليو 2023 07:10 مساءً - إسلام سالم – أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي استهداف زيادة إنتاجية الاقتصاد المصري في ظل الزيادة السكانية بنحو مليوني نسمة سنويا. وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، أن التحدي الحالي الكبير يكمن في سعي الدولة لتنفيذ خطط تنمية تواكب الزيادة السكانية؛ فخلال السنوات الثلاثة المقبلة سيصل حجم الزيادة السكانية إلى نحو 6 مليون نسمة.

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