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نعرض لكم الان تفاصيل خبر طرح 4 محطات تحلية مياه في الربع الأخير باستثمارات تتخطى 3… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 11 يوليو 2023 09:12 مساءً - رنا ممدوح – كشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن وجود خطة خمسية وضعتها وزارة الإسكان، والحكومة المصرية، لطرح 21 محطة لتحلية المياه بطاقة إجمالية 3.3 مليون متر مكعب يوميا.
وأوضحت السعيد، خلال مؤتمر صحفي لمجلس الوزراء الآن، أن المرحلة الأولى من هذا الطرح ستكون باستثمارات تتعدى 3 مليارات دولار، والتي تنتهي في 2025.
وتابعت: “تقدم لنا في مرحلة التأهيل المسبق أكثر من 90 مستثمرا من 30 دولة، ويتولى صندوق مصر السيادي، بالتعاون مع وزارتي الإسكان والمالية واللجنة المشكلة من الوزراء، تأهيل 17 تحالفا منهم”.
وأعلنت السعيد أن الطرح الأول، والمكون من 4 محطات، سيكون في الربع الرابع من العام الجاري، بالإضافة إلى محطة سيمنز، والمتوقع الانتهاء منها في الربع الأول من 2024.
وأشارت إلى تقدم 6 عروض غير ملزمة للشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية، بعد فتح غرفة بياناتها في فبراير الماضي.
وأوضحت أن 3 شركات جرى تأهيلها للفحص النافي للجهالة، متوقعة أن تكون الترسية في أكتوبر أو نوفمبر من هذا العام.
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