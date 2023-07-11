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نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير المالية: 157 مليار جنيه فائض أولي في العام المالي… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 11 يوليو 2023 09:12 مساءً - سارة هشام – كشف محمد معيط، وزير المالية، عن تحقيق فائض أولي بقيمة 157 مليار جنيه، بنسبة 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي الماضي، فيما بلغت قيمة العجز الكلي 618 مليار جنيه ليصل إلى 6.2% مقارنة 6.1% في العام المالي 2021/2022.
وأضاف وزير المالية، خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، أن النتائج الأولية للعام المالي المنتهي في يونيو الماضي، تشير إلى نمو الإيرادات بنسبة 11.5% لتصل إلى 1.501 تريليون جنيه.
وتابع معيط أن معدل نمو الإيرادات الضريبية بلغت 1.211 تريليون جنيه بنهاية العام المالي الماضي بمعدل نمو يقترب من 23% لأول مرة، لافتا إلى أن مصلحة الضرائب فقط حققت إيرادات بقيمة 1.1 تريليون جنيه.
وارتفعت المصروفات بنسبة 16.3 % لتصل إلى 2.013 تريليون جنيه.
وأشار إلى وضع خطة لخفض نسبة الدين العام إلى 80% – 75% خلال فترة من 4 – 5 السنوات المقبلة.
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